США пригрозили финансово уничтожить немецкий порт из-за «Северного потока-2»

Группа из трех американских сенаторов припугнула оператора немецкого порта Мукран санкциями за помощь проекту «Северный поток-2». Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на письмо сенаторов.

Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили официальное предупреждение немецкой компании Faehrhafen Sassnitz, выступающей оператором Мукрана. Порт служит логистической базой «Северного потока-2», в нем хранятся трубы для строительства трубопровода, а также стоит судно «Академик Черский», способное завершить проект.

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует? На Берлин Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?

По мнению сенаторов, Faehrhafen Sassnitz сознательно помогает проекту. В частности, она поставляет провизию на российский корабль. В письме говорится, что если предприятие продолжит участвовать в проекте, его ждет «финансовое уничтожение». Они предупредили, что Faehrhafen Sassnitz попадет под санкции США сразу же после того, как «Академик Черский» опустит первую трубу в воду.

В конце 2019 года после того, как США ввели первые санкции против «Северного потока-2», аналогичное письмо получила швейцарская компания Allseas, предоставлявшая трубоукладчик для строительства. Под угрозой ограничений она отказалась сотрудничать с Россией. Это стало одной из причин, почему завершение проекта перенесли с конца 2019 года на рубеж 2020-2021 годов. В июле 2020 года палата представителей Конгресса США проголосовала за расширение санкций. Если их одобрят сенат и американский президент, под ограничениями могут оказаться физические и юридические лица, которые страхуют суда для укладки труб.