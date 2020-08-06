Угрозы США помогли «Северному потоку-2»

Угрозы США ввести санкции против участвующих в строительстве «Северного потока-2» компаний обернулись против самих Соединенных Штатов и помогли проекту. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

До угроз США ввести ограничения, которые могут коснуться европейских компаний, помогающих завершить газопровод, многие в рядах немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) критиковали «Северный поток-2» и тесное сотрудничество Германии с Россией. Однако давление со стороны Вашингтона заставило противников проекта в Германии в рядах партии объединиться против самих Соединенных Штатов. Важную роль в этом сыграл германский министр экономики и энергетики Петер Альтмайер, который является членом ХДС, отмечает газета.

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Berliner Zeitung привела в пример депутата Бундестага, члена парламентского комитета во внешним делам Родериха Кизеветтера, известного своей критикой «Северного потока-2». В настоящее время он прежде всего подвергает критике действия властей США. «[Я] никогда не относился к политическим сторонникам трубопровода... Однако я не могу понять, какую угрозу "Северный поток-2" представляет для национальной безопасности США», — сказал он. Депутат подчеркнул, что санкции США несовместимы с нормами международного права. Он также напомнил, что Соединенные Штаты сами ежегодно покупают у России около 160 миллионов баррелей нефти.

Строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря планировали завершить еще в конце 2019 года. Однако планам помешали санкции США, введенные в конце прошлого года. Ограничения предназначались для компаний, которые продали, сдали в лизинг или предоставили суда для прокладки труб. В результате с Россией отказалась сотрудничать швейцарская компания Allseas, которая предоставляла трубоукладчик для строительства. Москве пришлось отложить завершение проекта на рубеж 2020-2021 годов.

В июле 2020 года палата представителей Конгресса США проголосовала за поправки, которые позволят расширить ограничения против «Северного потока-2». Если их одобрят сенат и американский президент, под санкциями могут оказаться физические и юридические лица, которые страхуют суда для укладки труб. Действия США вызвали критику со стороны Германии; министр обороны ФРГ, председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее подчеркнула, что введение санкций со стороны Вашингтона Берлин будет расценивать как нарушение международного права.