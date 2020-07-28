Власти США припугнули сторонников «Северного потока-2» в Европе, заявив, что Россия с помощью проекта будет усиливать и эксплуатировать европейскую зависимость от газа. Это следует из заявления представителя американского посольства в Германии, которое он сделал Deutsche Welle.

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Дипломат предостерег компании от участия в завершении строительства объекта. По его словам, хотя США пока не вводят новые санкции против «Северного потока-2», участие в проекте будет означать для них определенные риски.

Ранее стало известно о давлении США на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве «Северного потока-2». По неофициальной информации, американская сторона провела несколько конференций с фирмами-подрядчиками из Европы и «очень ясно дала понять, что хочет помешать завершению строительства трубопровода».

В конце 2019 года США ввели санкции в отношении «Северного потока-2», что стало одной из причин переноса завершения строительства на рубеж 2020-2021 годов. В июле 2020-го Палата представителей США проголосовала за поправки, которые позволят расширить ограничения против проекта. Если их одобрят Сенат и американский президент, новые санкции могут распространить на физических и юридических лиц, которые способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, а также их страхованию.