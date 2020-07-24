Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если ограничения формализуют, Москва и ее партнеры выстроят новую стратегию завершения строительства, пишет ТАСС.

Он напомнил, что «Северный поток-2» — международный проект, в котором участвуют несколько крупных и авторитетных компаний. Все они, по словам Пескова, считают американские санкции неприемлемыми и противоречащими международному законодательству.

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В начале текущей недели стало известно, что Палата представителей США проголосовала за поправки, которые позволят расширить санкции против российского газопровода. Ограничения могут коснуться физических и юридических лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также их страхования. Чтобы ограничения вступили в силу, их теперь должен одобрить Сенат и подписать американский президент Дональд Трамп.

В конце 2019 года США уже ввели санкции в отношении проекта. Это стало одной из причин переноса завершения строительства с конца прошлого года на рубеж 2020-2021 годов.

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