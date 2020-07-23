Санкции США против «Северного потока-2» назвали нарушением международного права

Введение американских санкций против газопровода «Северный поток-2» — это нарушение международного права. С таким заявлением выступил бургомистр города Засниц в Германии Франк Крахт (Frank Kracht) в интервью RT Deutsch.
Он отметил, что Германия еще не получила официальную ноту от США, но угрозы ужесточить санкции все равно стоит воспринимать всерьез. «Европа — суверенная территория, мы не должны позволять вмешиваться в собственные экономические вопросы», — подчеркнул Крахт, назвав вмешательство Вашингтона незаконным. Бургомистр добавил, что Берлин не нуждается в том, чтобы его защищали от России.
Крахт добавил, что проект газопровода «Северный поток-2» имеет важное значение для небольших городов — там создаются новые рабочие места и появляется возможность привлечь международных инвесторов.
22 июля палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2021 год. В документе содержатся расширенные санкции против российского трубопровода «Северный поток-2». В частности, ограничительные меры предлагают распространить на компании и физические лица, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов, а также их страхования.
Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.