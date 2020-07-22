Германия встала на защиту «Северного потока-2»

Власти ФРГ снова встали на защиту газопровода «Северный поток-2», который будет проложен из России в Германию. В Берлине заверили партнеров по ЕС и НАТО в том, что проект не ставит Германию в чрезмерно зависимое положение от российского газа. Об этом в интервью DW заявила министр обороны ФРГ, председатель «Христианско-демократического союза» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

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Крамп-Карренбауэр прокомментировала угрозу расширения США санкций в отношении участников проекта строительства и подчеркнула, что подобный шаг Вашингтона будет расцениваться Берлином как нарушение международного права.

Ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за поправки, которые позволяют ужесточать санкции в отношении «Северного потока-2», вводя ограничения против физических и юридических лиц, способствующих завершению газопровода в Германию, а также проекта «Турецкий поток».

Теперь санкции должен одобрить сенат и подписать президент Дональд Трамп. Если это произойдет, ограничения коснутся иностранных физических и юридических лиц, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для завершения проекта.

Предыдущие санкции США ввели в отношении «Северного потока-2» еще в конце 2019 года. Тогда официальной причиной была названа защита европейской энергетической безопасности. Немецкий бизнес уже раскритиковал действия Вашингтона, обвинив его в уничтожении честной и свободной конкуренции и использовании санкций для отстаивания собственных экономических интересов.

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