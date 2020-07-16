Санкции США из-за «Северного потока-2» назвали вымогательством

Бизнес ФРГ ответил на угрозы США ввести новые санкции против участников строительства газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream-2). Председатель бизнес-ассоциации «Восточный комитет немецкой экономики» Оливер Гермес назвал такие высказывания ударом по суверенитету ЕС и попыткой вымогательства. Заявление опубликовано на сайте организации.

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Гермес отметил, что США уничтожают свободную и честную конкуренцию, а санкции используют для отстаивания своих экономических интересов. «Еврокомиссия должна отразить все атаки на свой суверенитет и быстро представить пакет жестких ответных мер», — заявил он. В ассоциации также сказали о необходимости защищать европейские компании, которые финансово пострадали от санкций США.

15 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможном введении санкций против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». По его словам, в отношении них будут действовать ряд ограничительных мер.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Однако Дания последней из всех стран, по акватории которых проходит газопровод, выдала разрешение на прокладку труб. Из-за этого срок запуска проекта перенесли на 2020-2021 годы.