США расширили антироссийские санкции

США ввели санкции в отношении граждан РФ и российских компаний, предположительно связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов США.

Согласно заявлению ведомства, Управление по контролю за иностранными активами приняло меры для осуществления санкций, введенных в отношений Пригожина. Оно ввело ограничения против трех физических и пяти юридических лиц.

По мнению американских властей, компании, расположенные в Судане, Гонконге и Таиланде, позволяли российскому предпринимателю уклоняться от санкций. Министерство финансов также утверждает, что попавшие под санкции не только поддерживали деятельность Пригожина, но и пытались подавить и дискредитировать протестующих в Судане.

Санкции введены в отношении россиян Игоря Лавренкова и Михаила Потепкина, а также Андрея Манделя (гражданство не указано). Также они были наложены на ООО «М Инвест» и компании Shine Dragon Group Limited, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. Co. и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.

В Минфине США считают, что ООО «М Инвест» служит прикрытием для так называемой ЧВК Вагнера в Судане и «разрабатывает планы для бывшего президента Судана Омара Аль-Башира по подавлению протестов». Они полагают, что Мандель и Потепкин играют важную роль в функционировании данной организации.

Ранее поступили сообщения о том, что США пока что не станут вводить санкции против компаний, ведущих строительство газопровода «Северный поток-2» и второй ветки газопровода «Турецкий поток». Однако американские власти отметили, что не исключают их в будущем.