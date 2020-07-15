США рассказали о перспективе новых санкций против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пока что не станут вводить санкции против компаний, ведущих строительство газопровода «Северный поток-2» и второй ветки газопровода «Турецкий поток», но не исключают их в будущем. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента США

В тексте отмечается, что американское государство пока не станет прибегать к разделу 232-го закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), но вносит в него дополнения, расширяющие спектр возможных объектов ограничительных мер.

Ранее 15 июля стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео анонсировал санкции против российских проектов, предусмотренные законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.