США анонсировали санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока»

Госдепартамент США включит в проекты, подпадающие под санкции, «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Ограничительные меры анонсировал госсекретарь Майк Помпео, сообщает ТАСС.

По его словам, в отношении проектов будут действовать ограничительные меры, предусмотренные законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Ранее председатель комитета по вопросам экономики и энергетики бундестага Клаус Эрнст направил письмо спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и авторам законопроекта по расширению санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» с призывом отказаться от его принятия.

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В начале июня американские сенаторы-республиканцы заявили, что газопровод «Северный поток-2» угрожает национальной безопасности США, и внесли в Сенат предложение о расширении санкций. Законодатели хотят распространить ограничения на компании, занимающиеся страхованием кораблей-трубоукладчиков. В настоящий момент санкции действуют в отношении компаний, помогающих строить газопровод.

В конце прошлого года США ввели санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Официальной причиной названа защита европейской энергетической безопасности.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.