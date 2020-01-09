В Совфеде назвали открытие «Турецкого потока» провалом для США

Открытие газопровода «Турецкий поток» стало прорывом российской экономики и дипломатии, который способствует росту авторитета России, а попытки США помешать этому процессу обернулись провалом. Так пишет портал Nation News со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича.

«Еще будет "Северный поток – 2", и остановить этот процесс, как показывает жизнь, американцам не удается», — заявил сенатор. По его словам, США не удалось осуществить практически ничего из задуманного против России.

«Турецкий поток» стал одним из самых крупных совместных российско-турецких энергетических проектов. Газопровод состоит из двух ниток, одна из которых будет снабжать топливом турецких потребителей, а другая — жителей Южной и Юго-Восточной Европы.

Оборонный бюджет США на 2020 год предусматривает санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Введение мер объяснили желанием «обеспечить энергетическую безопасность Европы».

Однако 8 января президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток». Торжественная церемония прошла в Стамбуле в присутствии президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

Другой российский газопровод «Северный поток-2» практически достроен. По данным на декабрь 2019 года, он завершен на 93,5 процента, а запуск запланирован на середину 2020 года.

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