Названа степень готовности «Северного потока-2»

Степень готовности газопровода «Северный поток-2» составляет 93,5 процента. Такие цифры назвал официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер, передает ТАСС.

По его словам, участвующие в проекте компании сделают все возможное для скорейшего запуска магистрали в эксплуатацию. Построить осталось около 160 километров, работы уже завершены более чем на 2,3 тысячи километров.

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Каким образом Nord Stream 2 AG собирается обойти санкции США, из-за которых швейцарский подряд по укладке труб в море компания Allseas вывела свои суда, Мюллер не указал.

Президент США подписал документ о санкциях в отношении строящихся российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» 20 декабря. На следующий день Allseas заявила об остановке работ и вывела свои суда.

Если трубоукладчик найдется, то, как стало известно 23 декабря, работы могут продолжиться в любой момент, потому что Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии (BSH) разрешило проводить работы зимой. Ранее этот момент был под вопросом, поскольку строительство могло угрожать популяции водоплавающих птиц.

Власти Германии уверены в том, что проект «Северный поток-2» удастся завершить, а американские санкции уже не сумеют помешают этому процессу.

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