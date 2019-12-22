Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на аналитиков S&P Global Platts.

По их утверждению, сложность заключается в том, что не все суда смогут работать в территориальных водах Дании. Например, трубоукладочная баржа Fortuna, которая заявлялась как альтернатива кораблям Allseas, не оснащена системой динамического позиционирования, к тому же она не способна прокладывать более одного километра труб в сутки.

Еще один вариант — принадлежащее «Газпрому» трубоукладочное судно «Академик Черский» — используется на Дальнем Востоке, и сможет прибыть в Балтику лишь через два месяца.

21 декабря стало известно, что швейцарская компания Allseas приостановила строительство газопровода из-за угрозы санкций США. «В ожидании принятия закона об оборонном бюджете [США] Allseas приостанавливает свою деятельность на "Северном потоке-2"», — говорилось в заявлении.

Оператор строительства российского газопровода «Северный поток-2» заявил, что вместе с компаниями, поддерживающими проект, будет работать над его скорейшим завершением.

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!