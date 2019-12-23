Медведев поручил придумать ответ на санкции против «Северного потока-2»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству проработать возможность ответа на санкции США в отношении «Северного потока-2», передает ТАСС.

«Просил бы коллег из правительства <...> посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединенных Штатов и доложить мне предложения, которые будут вами проанализированы с точки зрения их эффективности», — заявил глава кабмина.

Ранее об ответе Москвы на действия американских властей предупреждал глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, США вводят ограничения в нарушение всех норм международного права, а также «всех дипломатических и человеческих приличий».

Санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020 финансовый год, который подписал президент США Дональд Трамп. После этого швейцарская компания Allseas приостановила строительство «Северного потока-2».

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