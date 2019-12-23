Германия заявила о попытках остановить санкции против «Северного потока-2»

Власти Германии до последнего предпринимали попытки остановить вступление в силу санкций США против «Северного потока-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Отмечается, что в послании МИД Германии, которое было направлено представителям правительства США, говорится о том, что меры против российского газопровода нецелесообразны. Москва и Киев уже договорились о транзите газа с 1 января 2020 года, и санкции поставили Украину «в гораздо более выгодную позицию» по отношению к России, пишет агентство.

Также уточняется, что готовность «Газпрома» выплатить 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража связана якобы с введением американских санкций против «Северного потока-2». «Без санкций они [«Газпром»] бы никогда не согласились на реализацию вердикта», — заявил источник издания.

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Ранее глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной. По его словам, стороны решили отказаться от новых претензий, а также отозвать арбитражные и судебные иски. Кроме того, российская сторона выплатит 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Также источник в российской газовой компании сообщил о подписании договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» в ближайшее время.

Санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020-й финансовый год, который подписал президент США Дональд Трамп. После этого швейцарская компания Allseas приостановила строительство «Северного потока-2».

Магистральный газопровод «Северный поток-2» пройдет из России в Германию через Балтийское море. Его строительство практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го реализовано более 80 процентов проекта. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

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