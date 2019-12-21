Германия назвала санкции США вмешательством во внутренние дела

Вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что Берлин категорически против санкций США в отношении компаний, прокладывающих газопровод «Северный поток-2». Об этом сообщает Reuters.

Политик назвал санкции США серьезным вмешательством во внутренние дела Германии и Европы. «Очевидно, что мы не согласимся с введением таких санкций и постараемся, чтобы это было ясно правительству США», — добавил он.

По словам Шольца, компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока-2», предстоит самостоятельно принять решение о дальнейших действиях.

Ранее координатор по трансатлантическому сотрудничеству Германии Питер Байер (Peter Beyer) утверждал, что Берлин не планирует никаких ответных мер в связи с санкциями США против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку они направлены против частных предпринимателей.

Санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» были включены в американский оборонный бюджет на 2020-й финансовый год, который подписал президент США Дональд Трамп. После этого швейцарская компания Allseas приостановила строительство «Северного потока-2».

МИД России заявил, что при помощи санкций США стремятся навязать Европе свой сжиженный газ, замедлить развитие экономики и подорвать ее способность конкурировать. Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что европейские партнеры России потребуют у США разъяснений по поводу ограничений против газопровода «Северный поток-2».

Магистральный газопровод «Северный поток-2» пройдет из России в Германию через Балтийское море. Его строительство практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го реализовано более 80 процентов проекта. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!