В Германии отказались отвечать на санкции против «Северного потока-2»

Правительство Германии не планирует никаких ответных мер против санкций США, введенных против строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает информационное агентство DPA со ссылкой на координатора по трансатлантическому сотрудничеству Питера Байера (Peter Beyer). Его цитату передает DW.

По словам Байера, это связано с тем, что санкции США направлены не против Германии, а против частных предпринимателей. При этом он отметил, что руководство ФРГ недооценило политическое влияние газопровода. «Мы очень долго не воспринимали это всерьез», — заключил он.

Ранее власти Германии назвали санкции США вмешательством в дела Евросоюза. В Берлине заявили, что отвергают «такого рода экстерриториальные санкции».

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