Автостраховщики пожаловались на нехватку денег

Президент РСА Уфимцев сообщил о критическом уровне выплат по ОСАГО в январе-июне

По итогам первого полугодия 2026 года выплаты по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел достигли 96,9 процента, что уже является критическим уровнем. Об этом рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

По его словам, в среднем страховщикам уже приходится выплачивать по убыткам сумму, практически равную премиям, что грозит дестабилизацией рынка.

Более чем в половине регионов уровень выплат превышает 100 процентов. Хуже всего ситуация в Ингушетии (265,2 процента), Приморском крае (180,6 процента) и Карачаево-Черкесии (166,6 процента). В таких случаях компании либо сокращают персонал и число офисов, либо поднимают тарифы.

Уфимцев отметил, что причины такой динамики зависят от конкретного региона. В одних выплаты растут из-за слишком частых ДТП по причине плохих дорог, в других влияет низкая дисциплина вождения. Также деньги могут выбивать недобросовестные автоюристы в судах, а в отдельных случаях влияет высокая доля мошеннических действий.

В последнее время ситуация ухудшилась. В период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел превышал 100 процентов только в трети регионов, а в совокупности выплаты достигали 94,1 процента, что на 13 процентных пунктов выше, чем в предыдущие 12 месяцев.