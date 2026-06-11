Треть российских регионов столкнулась с убытками выплат по ОСАГО

«Ъ»: Страховщики столкнулись с резким ростом выплат по ОСАГО за последний год

В период с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел в целом по России вырос на 13 процентных пунктов, до 94,1 процента. Об этом со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА) пишет «Коммерсантъ».

Более чем в трети регионов бизнес оказался убыточным, потому что выплаты превысили сто процентов. Особенно сложная ситуация складывается в Ингушетии (617 процентов), Дагестане (195 процентов) и Приморском крае (189 процентов).

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, к такому результату привели сразу несколько причин, одна из которых — рост активности недобросовестных посредников и мошеннических практик в регионах. Также, как отметил директор департамента «Страхование» компании «Рексофт» Никита Евсеенко, свое влияние оказывает повышение средних выплат в классическом ОСАГО из-за инфляции стоимости запчастей.

Для компенсации затрат страховых компаний, в том числе стоимости ремонта, правительство уже увеличило с 9 декабря прошлого года на 15 процентов для всех видов транспорта, кроме мотоциклов. Для них отдельно расширение составляет сразу 40 процентов.

Однако вместе с тем потолок выплат в рамках компенсации вреда здоровью потерпевших в ДТП собираются увеличить с 500 тысяч до двух миллионов рублей. Соответствующий законопроект поправок в законе «Об ОСАГО» в апреле этого года одобрило правительство. В РСА ожидают, что в результате полисы вырастут в цене примерно на десять процентов.

Ранее в РСА посоветовали автомобилистам всегда иметь при себе бумажную копию полиса ОСАГО, потому что она может понадобиться при проверке документов в отсутствии мобильного интернета.