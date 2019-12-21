В Германии отреагировали на санкции США против «Северного потока-2»

Власти Германии считают вмешательством в дела Европы санкции США против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление немецкого правительства.

В кабмине заявили, что Берлин сожалеет в связи с вступлением в силу санкций против газопровода. «Правительство ФРГ с сожалением приняло к сведению, что инициированные Конгрессом США санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" после сегодняшнего подписания президентом Дональдом Трампом вступают в силу», — заявили в ведомстве.

Также в Берлине отметили, что отвергают «такого рода экстерриториальные санкции».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год с санкциями против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В ближайшее время Министерство финансов США и госсекретарь предложат список компаний-операторов, в отношении которых будут введены ограничения.

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для «обеспечения энергетической безопасности Европы». Тем же документом запрещается военное сотрудничество с Москвой «в целях расширения противодействия зловредной деятельности России, Китая и иных стран». Для вступления бюджета в силу необходима подпись американского лидера Дональда Трампа.

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

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