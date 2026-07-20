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Забота о себе
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18:30, 20 июля 2026Забота о себе

Названа замедляющая старение ягода

Диетолог Полякова: Голубика содержит антиоксиданты, замедляющие старение
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков заявил, что голубика помогает замедлять старение. Это и другие полезные свойства ягоды он назвал в разговоре с изданием с aif.ru

«В голубике содержатся антоцианы — это антиоксиданты, которые защищают наши клетки от свободнорадикального окисления, замедляют процесс старения и в целом снижают воспалительный фон», — объяснил Поляков. Он уточнил, что антоцианы также помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, так как укрепляют сосуды.

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Диетолог добавил, что голубика также содержит много витамина K, который важен для крови и костной ткани, витамина A, полезного для зрения, а также лютеин — антиоксидант, который защищает глаза от возрастных изменений и поддерживает зрительную систему.

Ранее диетолог Анастасия Ефимова объяснила причины непреодолимой тяги к сладкому. По ее мнению, эта привычка тесно связана с психоэмоциональным состоянием.

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