Названа замедляющая старение ягода

Диетолог Полякова: Голубика содержит антиоксиданты, замедляющие старение

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков заявил, что голубика помогает замедлять старение. Это и другие полезные свойства ягоды он назвал в разговоре с изданием с aif.ru

«В голубике содержатся антоцианы — это антиоксиданты, которые защищают наши клетки от свободнорадикального окисления, замедляют процесс старения и в целом снижают воспалительный фон», — объяснил Поляков. Он уточнил, что антоцианы также помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, так как укрепляют сосуды.

Диетолог добавил, что голубика также содержит много витамина K, который важен для крови и костной ткани, витамина A, полезного для зрения, а также лютеин — антиоксидант, который защищает глаза от возрастных изменений и поддерживает зрительную систему.

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