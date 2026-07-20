Один компьютер раскрыл многолетнюю операцию японских спецслужб в России

Mash: В Южно‑Сахалинске японский дипломат собирал досье на россиян и попался хакерам

Компьютер японского дипломата в Южно-Сахалинске вскрыл масштабную слежку за россиянами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, о многолетней слежке японских спецслужб за россиянами стало известно из слитых баз данных с компьютера дипломата Акахоры Рюити, работающего в представительстве Японии в Южно-Сахалинске. Данные украли хакеры, получившие доступ к рабочему компьютеру Рюити.

По данным из документов, помимо слежки и скрытой съемки, японские спецслужбы проникали в квартиры, номера отелей и дома россиян для сбора информации. Кроме того, японская разведка читала личные переписки граждан России в приложениях Viber и WhatsApp и составляла секретные досье. Кроме этой информации, хакеры нашли у Рюити его любимые фильмы для взрослых, которые тот сохранял на компьютере.

Ранее сообщалось, что мужчину, который раскрыл зарубежной разведке данные о промышленности, осудили за госизмену в Смоленской области.