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12:38, 17 июля 2026Силовые структуры

Россиянин раскрыл зарубежной разведке данные о промышленности

В Смоленской области осудили мужчину за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

В Смоленской области осудили мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, мужчина, имея негативное отношение к государственной власти России и проводимой специальной военной операции (СВО), в период с января по февраль 2024 года, находясь на территории Анапы и Новороссийска, через один из мессенджеров установил контакт с лицом, которого считал представителем Службы безопасности Украины (СБУ). Он выразил готовность оказывать ему содействие в деятельности, направленной против безопасности России. В действительности переписка велась с сотрудником российской ФСБ, действовавшим в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

Выполняя полученные задания, подсудимый передал сведения о военном комиссариате Анапы, а также объектах промышленной инфраструктуры Новороссийска. Эти сведения представляли интерес для спецслужб Украины, и их использование могло бы нанести урон безопасности России.

Суд приговорил его к 15,5 года колонии строго режима.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 12 лет колонии за сообщения в украинском чате.

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