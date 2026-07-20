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17:13, 20 июля 2026Экономика

Золотой запас России сократился до минимума

ЦБ: Золотые резервы Банка России сократились до 73,4 миллиона тройских унций
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На 1 июля 2026 года золотые резервы Банка России достигли 73,4 миллиона тройских унций. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

На 1 июня этот показатель составлял 73,7 миллиона унций, а на 1 мая — 73,9 миллиона. Как отметило в связи с этим РИА Новости, июньские итоги — это минимальный объем с февраля 2020 года.

По данным Всемирного совета по золоту, в мае 2026 года золотые резервы мировых центральных банков выросли на 41 тонну. Однако Банк России продолжил избавляться от драгоценного металла. Его запасы уменьшились тогда на 6 тонн. С начала года, как уточнил Совет, Россия продала 34 тонны золота, сократив резервы до 2292 тонн.

В январе российский регулятор стал лидером по объемам продажи золота.

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