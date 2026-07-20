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18:46, 20 июля 2026Бывший СССР

Стало известно о звонках Зеленского на фронт

УП: Зеленский звонил на фронт для снятия напряжения в обществе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский звонил военным на фронт, чтобы снять напряжение в обществе. Об этом пишет издание «Украинская правда» (УП).

Отмечается, что Зеленский начал обзванивать командиров корпусов, группировок и войск на второй день протестов против отставки министра обороны Михаила Федорова.

«Собеседники УП, имеющие отношение к этим встречам, склоняются к мнению, что это скорее был способ снять напряжение в обществе на фоне протестов», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский захотел вернуть Михаила Федорова с расширенным мандатом на фоне протестов против его отставки.

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