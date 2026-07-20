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18:44, 20 июля 2026Экономика

Москвичам рассказали о красной квитанции за ЖКУ

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Красная квитанция привлечет внимание собственника
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Официальной красной платежки за коммунальные услуги не существует, однако документ оформляют таким образом для привлечения внимания. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Обычно такие квитанции приходят, если задолженность по квартплате накопилась за три месяца или более. Однако сам по себе цвет бумаги или чернил не имеет никакой юридической силы», — заявил эксперт.

При этом красная квитанция не всегда означает реальную задолженность, подчеркнул Бондарь. Такая платежка может прийти и из-за ошибок в начислениях, технических сбоев или даже попытки переложить на одного жильца чужие долги.

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При получении красной квитанции нужно сравнить сумму в красной квитанции с привычными платежами за прошлые месяцы, чтобы отследить, есть ли реальное расхождение. Затем необходимо запросить данные в государственной информационной системе ЖКХ или через мобильное приложение «Госуслуги.Дом».

Если сомнения остаются, можно направить письменное обращение в управляющую компанию. Если задолженность действительно есть, но оплатить ее сразу полностью не получается, можно предложить заключить соглашение о рассрочке.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать новую схему, в рамках которой рассылают фальшивые предписания и угрожают штрафами под предлогом поверки счетчиков по завышенным ценам.

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