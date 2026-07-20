Россиян призвали брать авиабилеты на запланированные на год поездки

Россиянам предрекли рост цен на авиабилеты — соотечественников призвали брать их на запланированные на год поездки уже сейчас. Своим мнением с «Национальной службой новостей» (НСН) поделился генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

По его словам, туристам не стоит надеяться на снижение цен, так как изменение стоимости авиатоплива провоцирует рост топливного сбора. «Мы рекомендуем туристам: если вы знаете, куда собираетесь поехать в ближайшие полгода-год, то лучше уже сейчас выкупить билеты. Топливо только дорожает. Лучше оплатить билеты сейчас, потому что они станут только дороже», — отметил эксперт.

По его словам, стоимость наземных туров зависит от курса валют. «Даже китайцы, приезжая в Москву, говорят, что все стало стоить дороже, хотя для нас в рублях это несильно изменилось», — заключил Арутюнов.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России изменятся правила авиаперелетов для семей с детьми. Теперь ребенка нельзя будет посадить в самолете отдельно от родителей.