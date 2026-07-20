Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:34, 20 июля 2026Путешествия

Россиянам предрекли рост цен на авиабилеты

Россиян призвали брать авиабилеты на запланированные на год поездки
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россиянам предрекли рост цен на авиабилеты — соотечественников призвали брать их на запланированные на год поездки уже сейчас. Своим мнением с «Национальной службой новостей» (НСН) поделился генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

По его словам, туристам не стоит надеяться на снижение цен, так как изменение стоимости авиатоплива провоцирует рост топливного сбора. «Мы рекомендуем туристам: если вы знаете, куда собираетесь поехать в ближайшие полгода-год, то лучше уже сейчас выкупить билеты. Топливо только дорожает. Лучше оплатить билеты сейчас, потому что они станут только дороже», — отметил эксперт.

Материалы по теме:
Куда поехать на море в сентябре 2026 года? Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
Куда поехать на море в сентябре 2026 года?Лучшие направления для пляжного отдыха в России и за границей
27 февраля 2026
Куда поехать в августе 2026 года? Недорогие пляжные направления в России и других странах
Куда поехать в августе 2026 года?Недорогие пляжные направления в России и других странах
2 марта 2026

По его словам, стоимость наземных туров зависит от курса валют. «Даже китайцы, приезжая в Москву, говорят, что все стало стоить дороже, хотя для нас в рублях это несильно изменилось», — заключил Арутюнов.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России изменятся правила авиаперелетов для семей с детьми. Теперь ребенка нельзя будет посадить в самолете отдельно от родителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о звонках Зеленского на фронт
    Спрогнозировано будущее Сырского в случае отставки
    Постсоветская страна нарастила импорт российской пшеницы
    У Малахова нашли крупный долг перед налоговой
    Умер один из создателей «Терминатора»
    Банк России понизил курсы доллара и евро
    Появились подробности о попавших под удар в Белгородской области пассажирах автобуса
    В МИД России раскрыли причину высылки военного атташе Италии
    Останки кита возрастом в миллионы лет нашли на юге России
    В Швеции назвали неутешительный сценарий военного конфликта с Россией
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok