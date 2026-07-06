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19:41, 6 июля 2026Путешествия

В России изменятся правила авиаперелетов для семей с детьми

Министр транспорта Андрей Никитин: С 1 сентября изменятся правила авиаперелетов с детьми
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Darya Komarova / Shutterstock / Fotodom

Министр транспорта России Андрей Никитин заявил об изменениях в правилах авиаперелетов для семей с детьми и маломобильных пассажиров с 1 сентября 2026 года. Об этом он рассказал в беседе с «Комсомольской правдой».

Глава ведомства отметил, что соответствующий приказ подготовила Росавиация. Никитин объяснил, что правила нуждались в изменениях, поскольку у пассажиров растут требования. «И почему мы должны останавливаться на требованиях 70-х или 80-х годов?» — задался вопросом министр.

Он также добавил, что теперь ребенка нельзя посадить в самолете отдельно от родителей. Кроме того, Минтранс намерен повысить требования к качеству детских уголков, семейных комнат, комнат матери и ребенка.

Ранее сообщалось, что маломобильные пассажиры в России смогут бесплатно выбирать места при покупке авиабилета. Кроме того, новые правила закрепляют право на бесплатный провоз протезов и средств для ухода за ними.

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