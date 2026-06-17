Маломобильные пассажиры смогут бесплатно выбирать места при покупке авиабилета

В России изменят правила обслуживания маломобильных авиапассажиров с 1 сентября 2026 года, Минтранс уже утвердил нововведения. Об этом заявил министр транспорта страны Андрей Никитин на заседании Совета Федерации, говорится в Telegram-канале ведомства.

Так, например, маломобильные пассажиры смогут бесплатно выбирать места при покупке авиабилета. «Если пассажиру, включая ветеранов СВО, требуется сопровождающий — ему гарантировано место рядом, без дополнительной платы», — также говорится в сообщении.

Кроме того, новые правила закрепляют право на бесплатный провоз протезов и средств для ухода за ними. Маломобильные пассажиры также смогут воспользоваться бесплатным сопровождением в аэропорту — от входа в терминал до аэропорта прибытия, включая помощь при регистрации, досмотре, работе с багажом и предоставлении кресла-коляски.

Ранее стало известно, что гражданским самолетам запретят летать на низкой высоте в Московской воздушной зоне. Будут ограничены полеты ниже 5,1 тысячи метров.