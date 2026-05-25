Правила полета гражданских самолетов над Москвой изменят

Правила полета гражданских самолетов над Москвой на низкой высоте изменят

Гражданским самолетам запретят летать на низкой высоте в Московской воздушной зоне. Об изменениях в правилах полетов сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что полеты ниже 5,1 тысячи метров будут ограничены до границы Ярославской, Нижегородской и Тамбовской областей, а также до Белоруссии. При этом запрет не коснется регулярных, чартерных и медицинских рейсов, авиационно-химических работ и работ по госконтрактам.

Ранее сообщалось, что прямых рейсов из России за рубеж станет еще меньше летом 2026 года — в сравнении с периодом «железного занавеса» в СССР их число сократится в три раза. При этом в зимнем расписании было на 25 процентов больше рейсов без стыковок.