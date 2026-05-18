Прямых рейсов из России за рубеж станет меньше по сравнению с «железным занавесом» в СССР

АТОР: Летом 2026 года из России можно улететь без пересадок в 32 страны

Прямых рейсов из России за рубеж станет еще меньше летом 2026 года — в сравнении с «железным занавесом» в СССР их число сократится в три раза. Такие данные приводят аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты выяснили, что в июне, июле и августе можно будет улететь без пересадок в 31-32 страны. При этом в зимнем расписании было на 25 процентов больше рейсов без стыковок.

«Но к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом», — объяснили в АТОР.

Так, российские путешественники смогут летать без пересадок в Абхазию, Азербайджан, Армению, Афганистан, Белоруссию, Вьетнам, Гонконг (КНР), Грузию, Египет, Израиль, Индию, Индонезию, Иорданию, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Кыргызстан, Мальдивы, Марокко, Монголию, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, Эфиопию.

Ранее сообщалось, что запуск прямых рейсов между Россией и Малайзией перенесут из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом на межгосударственном уровне все вопросы уже урегулированы, переговоры продолжаются по коммерческой составляющей.