Бывший российский депутат получил пожизненный срок по делу о расправе

В Дагестане экс-депутат Гаджиева заочно осудили пожизненно по делу об убийстве

Верховный суд Дагествана заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иностранным агентом) заочно к пожизненному сроку по делу об организации расправы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарему Мамаеву.

По данным агентства, его брат — бывший генеральный директор Махачкалинского морского порта Ахмед Гаджиев, — получил заочно 10 лет лишения свободы. Оба они признаны виновным по статьям об организации двойной расправы и вымогательство в особо крупном размере. Так, экс-депутат будет отбывать наказание в колонии особого режима. Его брат будет отбывать наказание в колонии. Каждому назначен штраф в размере 900 тысяч рублей.

По словам Мамаевой, в 2011 году экс-чиновник Гаджиев при помощи посредников организовал расправу над ректором Института теологии Максуда Садикова. Киллеры расстреляли его и его племянника вечером 7 июня 2011 года. Кроме того, фигуранты придумали план по тому, как завладеть контрольным пакетом акций ЗАО «Судоремонт».

21 ноября суд Махачкалы признал бывшего депутата Государственной Думы Магомеда Гаджиева, ранее исключенного из партии «Единая Россия» и внесенного в реестр иностранных агентов, а также его сестру, сына и сожительницу участниками экстремистского объединения.