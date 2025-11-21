Суд признал экс-депутата Госдумы и членов его семьи экстремистским объединением

Суд признал экс-депутата Гаджиева и членов его семьи экстремистским объединением

Суд Махачкалы признал бывшего депутата Государственной Думы Магомеда Гаджиева, ранее исключенного из партии «Единая Россия» и внесенного в реестр иностранных агентов, а также его сестру, сына и сожительницу участниками экстремистского объединения. Об этом сообщила пресс-служба судов Дагестана.

«В связи с установленными фактами оказания с их стороны материальной и иной поддержки вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса» суд запретил их деятельность на территории России.

Кроме того, суд по иску Генпрокуратуры изъял у Гаджиева и его родных активы на сумму два миллиарда рублей.

Гаджиев был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2004 по 2019 год. В мае 2023 года Минюст внес Гаджиева в реестр иноагентов. После этого он был исключен из партии «Единая Россия» «за действия, дискредитирующие партию».

