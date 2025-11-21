У признанного иноагентом бывшего депутата Госдумы изъяли активы на два миллиарда рублей

У бывшего депутата Государственной Думы Магомеда Гаджиева, ранее исключенного из партии «Единая Россия» и внесенного в реестр иностранных агентов, изъяли активы на два миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов Дагестана.

Суд Махачкалы удовлетворил административный иск Генпрокуратуры России и постановил изъять средства у экс-парламентария и его родных.

«С целью ликвидации источников финансирования деятельности, угрожающей безопасности и территориальной целостности нашей страны, по решению суда в казну изъяты активы семьи совокупной стоимостью более двух миллиардов рублей», — уточнили в пресс-службе.

В список входит пакет долей в уставном капитале организации, деньги на счетах, 52 объекта недвижимости, 18 земельных участков, коммерческие здания.

Суд также признал Гаджиева, его сестру и сына участниками экстремистского объединения.

Ранее стало известно, что бывший депутат передал западным спецслужбам сведения закрытого характера.

Гаджиев был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2004 по 2019 год. В мае 2023 года Минюст внес Гаджиева в реестр иноагентов. После этого он был исключен из партии «Единая Россия» «за действия, дискредитирующие партию».

