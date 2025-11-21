Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:24, 21 ноября 2025Силовые структуры

У признанного иноагентом бывшего депутата Госдумы изъяли активы на два миллиарда рублей

Суд изъял активы экс-депутата Госдумы Гаджиева на сумму 2 млрд рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

У бывшего депутата Государственной Думы Магомеда Гаджиева, ранее исключенного из партии «Единая Россия» и внесенного в реестр иностранных агентов, изъяли активы на два миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов Дагестана.

Суд Махачкалы удовлетворил административный иск Генпрокуратуры России и постановил изъять средства у экс-парламентария и его родных.

«С целью ликвидации источников финансирования деятельности, угрожающей безопасности и территориальной целостности нашей страны, по решению суда в казну изъяты активы семьи совокупной стоимостью более двух миллиардов рублей», — уточнили в пресс-службе.

В список входит пакет долей в уставном капитале организации, деньги на счетах, 52 объекта недвижимости, 18 земельных участков, коммерческие здания.

Суд также признал Гаджиева, его сестру и сына участниками экстремистского объединения.

Ранее стало известно, что бывший депутат передал западным спецслужбам сведения закрытого характера.

Гаджиев был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2004 по 2019 год. В мае 2023 года Минюст внес Гаджиева в реестр иноагентов. После этого он был исключен из партии «Единая Россия» «за действия, дискредитирующие партию».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа по Украине. Президент России предупредил Киев о «неизбежных событиях» на фронте

    Премьер Венгрии призвал не дать Европе вступить в войну с Россией

    Военный эксперт заявил о «списании» ВСУ ради оружия Запада

    Американские генералы приедут в Москву для обсуждения плана по Украине

    Зеленский и Ермак отписались друг от друга

    Минобразования Украины порекомендовало школам закрыться на зиму

    На Западе вспомнили предсказание Жириновского из-за ситуации на Украине

    Раскрыта очередность подписания мирного соглашения по Украине

    В НХЛ оценили результативность Овечкина

    Глава МИД Украины призвал не прекращать поддержку страны на фоне коррупционного скандала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости