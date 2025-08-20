Экс-депутат Госдумы Гаджиев продал Западу закрытые сведения за $45 миллионов

Бывший депутат Государственной думы Магомед Гаджиев, ранее исключенный из партии «Единая Россия» и внесенный в реестр иностранных агентов, передал западным спецслужбам сведения закрытого характера, следует из заявления Генеральной прокуратуры России.

За это экс-парламентарий получил от правительственных структур США не менее 45 миллионов долларов или свыше 3,5 миллиарда рублей по текущему курсу.

По информации надзорного ведомства, находясь за границей, Гаджиев публично заявил о готовности сотрудничать с западными разведывательными органами в обмен на иностранное гражданство. Эта позиция была зафиксирована на видеозаписи, доступной в интернете неопределенному кругу лиц. В документе Генпрокуратуры уточняется, что он уже получил крупное вознаграждение за раскрытие закрытых данных.

Это было выявлено Департаментом государственной эффективности правительства США, который в марте этого года инициировал расследование источников доходов Гаджиева. На спорные платежи, осуществленные американскими властями, обратил внимание глава нового департамента Илон Маск.

Банк Wells Fargo обязал Гаджиева «добровольно раскрыть характер платежей, полученных от правительства США с 2016 года»

Какую информацию мог передать Гаджиев западным спецслужбам?

Какая именно информация была передана американской стороне, в материалах не раскрывается. Однако СМИ неоднократно сообщали, что экс-депутат занимался сбором сведений о зарубежных активах российских бизнесменов и чиновников, которые затем оказывались в распоряжении властей США.

Так, польское издание Salon 24 в 2024 году опубликовало документы, из которых следовало, что Гаджиев предоставлял подробные сведения о зарубежных счетах и недвижимости целого ряда влиятельных россиян — от банкиров и предпринимателей и до высокопоставленных чиновников. В числе тех, чьи имена фигурировали в этих материалах, журналисты упоминали Сулеймана Керимова, Геннадия Тимченко, Юрия Ковальчука, Рамзана Кадырова, Германа Хана, Эльвиру Набиуллину и многих других.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Издание приводило даже копии документов, в которых якобы содержались комментарии самого Гаджиева. Там он уточнял, кто из родственников или доверенных лиц может быть связан с конкретными счетами, и советовал, как их проще обнаружить. Эксперты подчеркивали, что подобные сведения представляют серьезный интерес для Вашингтона, который активно ищет зарубежные активы подсанкционных россиян.

Отдельные публикации Salon 24 содержали информацию о том, что Гаджиев предоставлял американской стороне досье и на вице-спикера Госдумы Петра Толстого, а также материалы о якобы зарубежной недвижимости главы Чечни Рамзана Кадырова. Утверждалось также, что он раскрыл данные о бизнесмене Дмитрии Рыболовлеве, который якобы помогал обходить санкции другим предпринимателям, предоставляя свои иностранные счета.

По данным того же издания, Гаджиев на осень 2024 года проживал в ОАЭ, но при этом находится в постоянном контакте с представителями США. Журналисты утверждали, что он регулярно посещает американское посольство, где проводит закрытые встречи с дипломатами и сотрудниками спецслужб.

Гаджиев имеет гражданство Турции, а его гражданская жена живет с детьми с США

Гаджиев был депутатом Госдумы от «Единой России» с 2004 по 2019 год. В мае 2023 года Минюст внес Гаджиева в реестр иноагентов. После этого он был исключен из партии «Единая Россия» «за действия, дискредитирующие партию». Глава Дагестана Сергей Меликов тогда резко осудил поступок экс-депутата, назвав его трусом и предателем.

Сам Гаджиев, по сообщениям источника РИА Новости, имеет гражданство Турции и добивается получения американского паспорта. В соцсетях ранее появлялись записи, где он обещал иностранным посредникам поделиться информацией в обмен на европейские документы.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Самый громкий скандал разгорелся в 2023 году, когда в сети были опубликованы аудиофайлы, на которых мужчина с голосом, похожим на голос Гаджиева, обсуждает возможность передачи «тайн российских элит» ради получения паспорта одной из европейских стран. Позже Telegram-каналы распространили видеозапись, где якобы экс-депутат заявляет: «Я получу паспорт итальянский, я паспорт российский в тот же день сдам».

При этом источники утверждали, что гражданская супруга Гаджиева и его дети давно проживают в США, а сам он якобы активно поддерживает позиции Киева, включая финансовую помощь украинским военным.

Экс-депутата называли организатором расправы над ректором российского вуза

В начале 2024 года МВД объявило Гаджиева в международный розыск. Его имя фигурирует и в другом громком деле — о заказном убийстве ректора Махачкалинского института теологии Максуда Садикова в 2011 году. Следствие считает, что экс-депутат мог быть причастен к организации преступления.

Генпрокуратура потребовала изъять активы Гаджиева на два миллиарда рублей

Генпрокуратура России под контролем Игоря Краснова подала в Советский райсуд Махачкалы иск к Гаджиеву и его окружению. Ведомство добивается признания группы экстремистским объединением, запрета ее деятельности в России и обращения в доход государства активов примерно на два миллиарда рублей.

В числе 11 ответчиков находятся сам Гаджиев, его близкие родственники и гражданская жена, а также компании «Усадьба в Кадашах», «Квинтэссэнс» и «Сулакнеруд».

По версии надзора, на родственников и подконтрольные фирмы оформлены коммерческие помещения, элитное жилье и участки в Дагестане, Москве и Подмосковье; они управляют этими активами и увеличивают их стоимость. Отдельно упомянута компания «Сулакнеруд», добывающая песчано-гравийную смесь на Чирюртовском месторождении. Прибыль от нее, как утверждают источники, выводится за рубеж — в США и Францию.