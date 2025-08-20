Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:09, 20 августа 2025Силовые структуры

Бывший депутат Госдумы передал Западу сведения закрытого характера

Экс-депутат ГД Гаджиев передал Западу сведения закрытого характера за $45 млн
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) передал Западу сведения закрытого характера. За информацию американские структуры заплатили ему не менее 45 миллионов долларов, говорится в иске Генеральной прокуратуры РФ (материалы есть в распоряжении РИА Новости).

«Находясь за рубежом, Гаджиев выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети Интернет и доступной неопределенному кругу лиц», — говорится в заявлении. Уточняется, что его доход в 45 миллионов долларов от передачи информации раскрыл Департамент государственной эффективности правительства США.

В марте США занялись расследованием источников доходов Магомеда Гаджиева. Банк Wells Fargo обязал Гаджиева «добровольно раскрыть характер платежей, полученных от правительства США с 2016 года» после того, как глава нового департамента эффективности правительства США Илон Маск обратил внимание на ряд спорных платежей, осуществленных американскими властями в адрес в персоналий с сомнительной репутацией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Около десяти стран готовы отправить войска на Украину. Что входит в план европейских государств?

    Бывший глава Курской области заключил сделку со следствием

    Приложения Windows начали обновлять принудительно

    Девушка одной неуместной фразой о сексе настроила против себя всю семью

    Российские военные зашли в Соболевку в Харьковской области

    Опытный путешественник назвал способы избежать лишних трат в поездках за границу

    Значение разговора Путина и Трампа во время встречи с Зеленским объяснили

    Стало известно об активизации ВСУ в Черном море

    Кнайсль назвала встречу с Зеленским и лидерами ЕС победой Трампа

    СК расследует гибель российской актрисы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости