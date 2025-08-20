Бывший депутат Госдумы передал Западу сведения закрытого характера

Экс-депутат ГД Гаджиев передал Западу сведения закрытого характера за $45 млн

Экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) передал Западу сведения закрытого характера. За информацию американские структуры заплатили ему не менее 45 миллионов долларов, говорится в иске Генеральной прокуратуры РФ (материалы есть в распоряжении РИА Новости).

«Находясь за рубежом, Гаджиев выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети Интернет и доступной неопределенному кругу лиц», — говорится в заявлении. Уточняется, что его доход в 45 миллионов долларов от передачи информации раскрыл Департамент государственной эффективности правительства США.

В марте США занялись расследованием источников доходов Магомеда Гаджиева. Банк Wells Fargo обязал Гаджиева «добровольно раскрыть характер платежей, полученных от правительства США с 2016 года» после того, как глава нового департамента эффективности правительства США Илон Маск обратил внимание на ряд спорных платежей, осуществленных американскими властями в адрес в персоналий с сомнительной репутацией.