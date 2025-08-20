Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-депутата Госдумы

Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-депутата ГД Гаджиева на ₽2 млрд

Генеральная прокуратура потребовала изъять активы экс-депутата Госдумы (ГД) Магомеда Гаджиева (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) на два миллиарда рублей, соответствующий иск направлен в Советский районный суд Махачкалы. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники, знакомые с материалами.

Также ведомство потребовало признать экстремистским объединением самого Гаджиева, его сына и сестру, а также сожительницу бывшего депутата Коломийцева. Отмечается, что указанные лица, находясь за рубежом, «выражают поддержку враждебных Российской Федерации иностранных государств, в том числе Украины и их вооруженных формирований».

«Находясь за рубежом, Гаджиев выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети "Интернет" и доступной неопределенному кругу лиц», — говорится в иске.

Ранее сообщалось, что Гаджиев подвергается пристальному вниманию в Соединенных Штатах.