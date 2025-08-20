Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:15, 20 августа 2025Силовые структуры

Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-депутата Госдумы

Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-депутата ГД Гаджиева на ₽2 млрд
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Генеральная прокуратура потребовала изъять активы экс-депутата Госдумы (ГД) Магомеда Гаджиева (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) на два миллиарда рублей, соответствующий иск направлен в Советский районный суд Махачкалы. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники, знакомые с материалами.

Также ведомство потребовало признать экстремистским объединением самого Гаджиева, его сына и сестру, а также сожительницу бывшего депутата Коломийцева. Отмечается, что указанные лица, находясь за рубежом, «выражают поддержку враждебных Российской Федерации иностранных государств, в том числе Украины и их вооруженных формирований».

«Находясь за рубежом, Гаджиев выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети "Интернет" и доступной неопределенному кругу лиц», — говорится в иске.

Ранее сообщалось, что Гаджиев подвергается пристальному вниманию в Соединенных Штатах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Около десяти стран готовы отправить войска на Украину. Что входит в план европейских государств?

    Бывший глава Курской заключил сделку со следствием

    Приложения Windows начали обновлять принудительно

    Девушка одной неуместной фразой о сексе настроила против себя всю семью

    Российские военные зашли в Соболевку в Харьковской области

    Опытный путешественник назвал способы избежать лишних трат в поездках за границу

    Значение разговора Путина и Трампа во время встречи с Зеленским объяснили

    Стало известно об активизации ВСУ в Черном море

    Кнайсль назвала встречу с Зеленским и лидерами ЕС победой Трампа

    СК расследует гибель российской актрисы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости