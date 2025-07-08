Бывший контрактник продал секретную информацию ВСУ. За нее он получил 6 тысяч рублей

Экс-военный из Челябинска продал ВСУ секретную информацию и фото техники за $80

Бывший российский военнослужащий продал секретную информацию Вооруженным силам Украины (ВСУ) за несколько тысяч рублей и собирался вступить в террористическую организацию. Теперь ему грозит пожизненный срок.

По заданию украинских спецслужб россиянин сделал особые фото

Фигурантом уголовного дела о госизмене оказался 23-летний бывший ефрейтор-контрактник из Челябинска. Мужчина передал ВСУ секретные данные и за это получил два перевода: 30 и 50 долларов. Всего — чуть больше шести тысяч рублей по текущему курсу. Среди переданной информации оказались снимки с российской военной техникой, продовольственными складами и оружием. Деньги поступили на счет экс-военнослужащего через банковские транзакции.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

При этом сам обвиняемый свою вину отрицает. В материалах дела приводятся его слова, согласно которым он признает фактическую сторону дела, но не считает свои действия преступлением.

Сейчас он находится в Москве — в столицу его этапировали для личного участия в заседаниях 2-го Западного окружного военного суда.

Бывший российский военный попался на пути к границе

По версии следствия, бывший ефрейтор намеревался перейти границу с Украиной, чтобы вступить в ряды запрещенной в России террористической организации «Легион "Свобода России"». Он заказал на маркетплейсе военную форму и подал анкету на вступление в легион.

Однако его планы сорвали сотрудники российских правоохранительных органов. Экс-военный был задержан и арестован на территории России при попытке пересечения границы. Сейчас он включен в реестр террористов, а срок его ареста продлен до 10 сентября.

Фигуранту, уточняет ТАСС, предъявлены сразу несколько серьезных обвинений: по статьям 275 («Госизмена и покушение на госизмену»), 338 («Дезертирство во время конфликта»), 174.1 («Легализация преступных доходов») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Если вина будет доказана, ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Ранее стали известны подробности следствия по делу о готовившемся теракте

В Москве сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование дела о готовившемся теракте. Обвиняемый в подготовке теракта, задержанный в начале мая в столице, по данным следствия, имел устойчивые связи с зарубежным криминалом. Он, как утверждается, работал с иностранной спецслужбой, которая обучила его методам конспирации и сопротивления правоохранителям.

По информации из материалов суда, подозреваемый не имеет официального дохода и уже попал в поле зрения следователей из-за своей криминальной активности. Подозреваемый был задержан на День Победы. Он обвиняется в подготовке теракта группой лиц по предварительному сговору.

Следствие опасается, что мужчина может скрыться, надавить на свидетелей или уничтожить доказательства, если останется на свободе. Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты и признал арест законным.