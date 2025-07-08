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05:40, 8 июля 2025Силовые структуры

Обвиняемый в подготовке теракта в Москве работал с иностранной спецслужбой

Задержанный 9 мая за подготовку теракта сотрудничал с иностранной спецслужбой
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Обвиняемый в подготовке теракта фигурант, которого 9 мая задержали в Москве, работал с иностранной спецслужбой. Об этом говорится в материалах дела, его изучили журналисты РИА Новости.

При этом представители иностранных спецслужб научили злоумышленника методам конспирации и противодействию правоохранителям.

В ходатайстве следователя, который обосновывал заключение фигуранта под стражу, указывалось, что благодаря своим приобретенным навыкам обвиняемый может скрыться от следствия и суда. Кроме того, силовики отмечали возможное давление на участников уголовного судопроизводства и уничтожение доказательств в случае, если он останется на свободе.

Задержан предполагаемый преступник был на День Победы, на него указал очевидец, как на лицо, «совершившее преступление».

Ранее сообщалось, что суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Москве. Сотрудники следственного ведомства предъявили ему обвинение о подготовке к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору. Защита не согласилась с решением суда о заключении его под стражу, однако в апелляции постановление все также осталось без изменения.

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