Подозреваемого в подготовке теракта на 9 мая задержали в Москве

РИА Новости: Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта на 9 мая

Суд заключил под стражу москвича за подготовку теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, с которыми ознакомились журналисты издания.

Подозреваемый был задержан на День Победы. В тот же день, 9 мая 2025 года, следователи предъявили ему обвинение о подготовке к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору (часть 1 статьи 30 пункта «а» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Отмечается, что в СИЗО он пробудет как минимум два месяца. Защита попыталась оспорить арест, однако в апелляции постановление осталось без изменения — Мосгорсуд отклонил жалобу.

Ранее сообщалось, что в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне шестерых россиян заподозрили в совершении терактов и задержали. Как уточнили в силовых ведомствах, фигуранты совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций. Предварительно установлено, что исполнителям поджогов накануне звонили телефонные аферисты, убедив их перевести крупные суммы на так называемые безопасные счета. Затем россиянам звонили якобы сотрудники спецслужб и склоняли их к терактам.