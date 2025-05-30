Шестерых россиян заподозрили в совершении терактов и задержали

ФСБ и МВД задержали в трех регионах России шесть человек за поджоги

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Новгородской, Ленинградской и Тюменской областях шестерых человек, которые совершили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и декораций, установленных ко Дню Победы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Задержанных подозревают в совершении террористических актов. По предварительным данным, исполнителям поджогов накануне звонили телефонные мошенники и убедили их перевести крупные суммы на так называемые безопасные счета.

После этого россиянам звонили лже-сотрудники спецслужб и, угрожая уголовной ответственностью за финансирование украинской армии, склоняли их к терактам.

Одной из задержанных стала 22-летняя жительница Великого Новгорода. Утром 9 мая она попыталась поджечь сооружение, предназначенное для проведения праздничных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области трое жителей получили до 18 лет за диверсии и госизмену.