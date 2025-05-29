Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:51, 29 мая 2025Силовые структуры

Трое приятелей получили многолетние сроки за госизмену и диверсии в российском регионе

В Саратовской области трое жителей получили до 18 лет за диверсии и госизмену
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Саратовской области суд приговорил трех жителей в возрасте от 20 до 23 лет по уголовному делу о государственной измене и диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что россиянин Юрий Аксенов с 1 по 22 апреля 2024 года сам вышел на связь с сотрудником военной разведки Министерства обороны Украины и заявил о согласии совершать за деньги диверсии в Саратовской области. К этому он также привлек знакомых Дмитрия Аксенова и Власа Широкова.

Мужчины совершили поджоги релейных шкафов Приволжской железной дороги и базовой станции оператора сотовой связи 25 апреля, 14 и 18 мая 2024 года. За это Дмитрию Аксенову было отправлено криптовалютой 75 тысяч рублей. Сотрудники ФСБ задержали мужчин 20 мая 2024 года.

Юрий Аксенов получил 16 лет лишения свободы, Дмитрий Аксенов и Влас Широков — по 18 лет. Первые пять лет они будут отбывать наказание в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что ФСБ с поличным задержала молодого россиянина при попытке совершить диверсию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Был в списке целей». Подрыв освобождавшего Мариуполь ветерана СВО шокировал Россию. Что говорят о громком убийстве и его целях?

    Рособрнадзор отреагировал на инцидент с раздеванием школьников и угрозами перед ЕГЭ

    Топ-менеджера энергокомпании задержали при попытке улететь из России

    Россиянка лишилась квартиры и миллионов рублей после разговора с незнакомцами

    На Украине заявили о применении дрона-матки с ИИ

    Мавзолей Ленина отреставрируют за десятки миллионов рублей

    На российском заводе найден новорожденный ребенок без признаков жизни

    На Западе предупредили об угрозе открытого конфликта России и НАТО

    Трое приятелей получили многолетние сроки за госизмену и диверсии в российском регионе

    Экономист заявил о снижении спроса на ипотеку и автотехнику в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости