ФСБ с поличным задержала молодого россиянина при попытке совершить диверсию

В Уфе ФСБ с поличным задержала молодого человека при попытке совершить диверсию

В Уфе с поличным задержали 19-летнего жителя, который пытался поджечь объекты сотовой связи в Демском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Установлено, что уроженцу Ишимбая в мессенджере поступло от неизвестного предложение поджечь объект сотовой связи в Уфе за вознаграждение. Молодой человек согласился, после чего получил инструкции. Ему следовало снять возгорание на видео и отправить запись собеседнику, тогда бы тот отправил ему 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Молодого человека взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что студент техникума из Архангельска получил девять лет за диверсию на железной дороге.