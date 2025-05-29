Готовившего диверсию российского студента задержали во время поиска горючего

Студент техникума из Архангельска получил 9 лет за диверсию на железной дороге

Архангельский областной суд вынес приговор в отношении студента техникума, который пытался устроить поджог на железной дороге в прошлом году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Как установил суд, 20-летний юноша начал общаться с представителями иностранной спецслужбы через мессенджер. В феврале 2024 года по их указанию он облил релейный и батарейный шкафы горючим и попытался поджечь их, однако возгорания не произошло. Студента задержали через месяц при попытке найти новое горючее для диверсии. Он полностью признал вину.

Юношу приговорили к девяти годам лишения свободы. Из них три года он проведет в тюрьме.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Татарстана, готовившегося диверсию на заводе Казани.