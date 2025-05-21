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10:31, 21 мая 2025Силовые структуры

Россиянин попался ФСБ при подготовке диверсии на заводе с помощью беспилотника

ФСБ задержала жителя Татарстана, готовившего диверсию с дроном на заводе Казани
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: пресс-служба УФСБ по РТ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Татарстана, готовившегося диверсию на заводе Казани. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском управлении ведомства.

25-летний задержанный является участником проукраинской организации. Он получил, по данным ФСБ, задание от куратора на совершение диверсии. После этого россиянин прошел обучение основам конспирации и изучил способы изготовления взрывных устройств. С февраля по октябрь 2024 года он готовил преступление. Диверсант планировал использовать беспилотник для атаки на завод, расположенный на территории Казани.

Следователь ФСБ возбудил против задержанного уголовное дело по статьям 281 УК РФ («Диверсия») и 281.2 УК РФ («Прохождение обучения диверсионной деятельности»).

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Амурской области, который по заданию спецслужбы Украины готовил диверсионно-террористический акт на участке Транссибирской магистрали.

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