Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:06, 21 мая 2025Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на Транссибирской магистрали

В Амурской области задержали готовившего теракт на Транссибирской магистрали
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

В Амурской области ФСБ задержала местного жителя, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, мужчина вступил в контакт со спецслужбами Украины, по их заданию он готовился совершить диверсионно-террористический акт на участке Транссибирской магистрали. В дальнейшем он планировал принять участие в боях против российских войск.

Ранее подозреваемый уже привлекался за участие в террористической организации и подготовке к диверсии.

20 мая сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) задержали местного жителя за кибершпионаж в пользу Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцы распродают иностранцам военные трофеи. У них скупают вещи бойцов СВО и даже фрагменты бомбардировщиков

    ВСУ продолжили атаковать Орловскую область

    Продажи строительной техники в России рухнули

    Российский дезертир сдался военному следствию и получил срок

    Россиянка описала традиции в Узбекистане словами «женщина часто — никто»

    Московский блогер устроил погром на ГРЭС в Красноярском крае

    Губернатор раскрыл подробности попытки атаки четырех десятков дронов ВСУ на регион

    Певица Мария Максакова пыталась оспорить права детей на недвижимость

    Одна страна продала России картофель на рекордную сумму

    Стала известна возможная цель удара ВСУ по Орловской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости