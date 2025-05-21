ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на Транссибирской магистрали

В Амурской области задержали готовившего теракт на Транссибирской магистрали

В Амурской области ФСБ задержала местного жителя, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, мужчина вступил в контакт со спецслужбами Украины, по их заданию он готовился совершить диверсионно-террористический акт на участке Транссибирской магистрали. В дальнейшем он планировал принять участие в боях против российских войск.

Ранее подозреваемый уже привлекался за участие в террористической организации и подготовке к диверсии.

20 мая сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) задержали местного жителя за кибершпионаж в пользу Украины.