Туск побегал 50 минут в жару и кое-что понял

После пробежки в жару Туск призвал работодателей позаботиться о своих работниках

Премьер-министр Польши Дональд Туск пожаловался, что «еле живой» после 50-минутной утренней пробежки в жару, и призвал работодателей позаботиться о своих сотрудниках в такую погоду. Об этом глава польского правительства рассказал в соцсети X.

«Это было только 50 минут, а вы представьте себе восемь часов работы в жаре, которая сегодня может достигнуть 40 градусов. Отсюда мой горячий призыв прежде всего к работодателям, чтобы вы позаботились о своих работниках, сотрудниках и себе», — сказал Туск в своем видеообращении.

Польский премьер порекомендовал гражданам не экономить на использовании кондиционеров. По его словам, во время его пробежки в 7 утра температура на улице уже составляла плюс 25 градусов, хотя солнце находилось за тучами.

Ранее стало известно, что Европа столкнулась с проблемами в области возобновляемой энергетики из-за аномальной жары. Для решения этой проблемы румынские военные использовали около 180 килограммов взрывчатки для подрыва подводной скалы в русле резко обмелевшего из-за жары Дуная.