Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:22, 20 мая 2025Силовые структуры

Жителя ЛНР задержали за кибершпионаж для украинских спецслужб

В ЛНР задержали мужчину за кибершпионаж для украинских спецслужб
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали местного жителя за кибершпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, мужчина пытался получить доступ к информации на одном из объектов критической инфраструктуры ЛНР. Он действовал по заданию украинских спецслужб.

Против задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее Херсонский областной суд дал 12 лет колонии общего режима 52-летней гражданке Украины Светлане Шевчук за шпионаж и хранение взрывчатых веществ.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все будет под российским флагом». Опубликовано предсказание Жириновского о судьбе Украины и переговорах Путина с Трампом

    Акулы наелись токсичных водорослей и сошли ума

    В финской школе произошло нападение с ножом

    Бабкина похвалила Ефремова после его УДО и пообещала пригласить в свой театр

    Стало известно о расширении российской зоны контроля между Дзержинском и Красноармейском

    Уролог перечислил ранние симптомы найденного у Байдена вида рака

    Бастрыкин раскрыл данные о мигрантской преступности в России

    Раскрыто число натурализованных граждан России в зоне СВО

    Жителя ЛНР задержали за кибершпионаж для украинских спецслужб

    Стилист назвала россиянам недопустимую для похода в театр одежду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости