Жителя ЛНР задержали за кибершпионаж для украинских спецслужб

В ЛНР задержали мужчину за кибершпионаж для украинских спецслужб

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали местного жителя за кибершпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, мужчина пытался получить доступ к информации на одном из объектов критической инфраструктуры ЛНР. Он действовал по заданию украинских спецслужб.

Против задержанного возбуждено уголовное дело.

Ранее Херсонский областной суд дал 12 лет колонии общего режима 52-летней гражданке Украины Светлане Шевчук за шпионаж и хранение взрывчатых веществ.