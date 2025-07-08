Названа сумма гонорара российскому экс-военному за продажу ВСУ секретной информации

Бывший военный из Челябинска продал Украине секретную информацию и фото за $80

Бывший ефрейтор-контрактник из Челябинска продал Вооруженным силам Украины (ВСУ) секретную информацию и фото за 80 долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина получил оплату в два транша — 30 и 50 долларов. Перед этим он отправил украинским спецслужбам фотографии с российской техникой, складами с продовольствием и вооружением. Экс-военный признал факт отправки фото и получения денег, но заявил, что не считает, что совершил преступление, и не признал вину.

Его задержали при попытке перейти на территорию Украины и, как утверждается, вступить в ряды «Легиона "Свобода России"» (признан в России террористической организацией). По данным следствия, сначала он продавал информацию украинским военным, а потом купил военное обмундирование, отправил анкету в легион и поехал на границу с Украиной.

Мужчине вменили ряд статей, в их числе госизмена и покушение на нее, а также дезертирство. Экс-военному грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что российскому летчику дали 12 лет за финансирование ВСУ.