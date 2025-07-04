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12:32, 4 июля 2025Силовые структуры

Суд определился с приговором финансировавшему ВСУ российскому летчику

Российскому летчику дали 12 лет за финансирование ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Суд определился с наказанием российскому гражданскому летчику Сергею Самойлову, финансировавшему Вооруженные силы Украины (ВСУ). Ему дали 12 лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Как установил суд, командир воздушного судна одного из объектов гражданской авиации ЮФУ 1968 года рождения собирал деньги для финанcирования ВСУ и переводил средства через интернет-обменник электронных денег и криптовалют. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

Самойлова признали виновным в государственной измене.

Ранее окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Сургута Сергея Лошакова, который вышел на связь с украинским представителем и финансировал ВСУ.

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